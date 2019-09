'Mondo che rappresento merita rispetto'

DRUENTO (TORINO), 17 SET - "Non penso che muro contro muro sia la definizione giusta. Credo, però, che l'ente e il mondo che rappresento meritino rispetto. E ultimamente non penso ci sia stato". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, torna a parlare così dei rapporti col presidente e ad di Sport e Salute Rocco Sabelli. "Se ho già fissato un incontro col ministro Spadafora? Dalla sua segreteria sono state indicate alcune date - aggiunge a margine dell'inaugurazione nel torinese di una scuola di ballo per disabili - stiamo aspettando di sapere quali di queste sarà quella giusta".