Buu a Lukaku,niente sanzione al Cagliari

ROMA, 17 SET - Il Giudice Sportivo ha deciso di non sanzionare il Cagliari per i buu indirizzati a Lukaku, nella sfida con l'Inter di tre settimane fa, per i quali l'attaccante nerazzurro si era poi lamentato sui social. "Nelle fasi antecedenti il calcio di rigore, e solo in quell'occasione - scrive il giudice -, si sono levati cori, urla e fischi nei confronti di Lukaku" e "sono stati percepiti alcuni versi da parte di singoli spettatori che però non sono stati intesi dal personale di servizio, né dai collaboratori della Procura Federale, come discriminatori a causa dei fischi e delle urla sopra menzionati".