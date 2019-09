Tre turni di squalifica per De Paul

ROMA, 17 SET - Il giudice sportivo della lega di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per tre giornate l'argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul, espulso durante la partita di sabato scorso contro l'Udinese. Nella nota del giudice sportivo si precisa che il provvedimento nei confronti dell'argentino è stato preso per "condotta violenta: per avere, al 36' del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un forte schiaffo il volto di un calciatore avversario (Candreva n.d.r.)". Squalificati per una giornata Dessena del Brescia, espulso contro il Bologna per doppia ammonizione, Calabria del Milan e Stepinski del Verona.