Champions: Kovac, si può ottenere di più

ROMA, 17 SET - "Sono convinto che questa squadra può andare più avanti rispetto a quanto riuscì a ottenere nella passata stagione: abbiamo un nuovo torneo a disposizione e nuove partite, vogliamo prima superare la fase a gironi e poi spingerci oltre. Oggi siamo tornati in campo, ma siamo tutti al 100%". Così Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, nella conferenza stampa della vigilia della partita contro la Stella Rossa. "Per la formazione da mandare in campo domani non ho ancora deciso - aggiunge il tecnico - di sicuro dovremo rinunciare ad Alaba, che starà fuori per non più di tre settimane: per noi è una perdita importante. Tuttavia, Lucas Hernandez è diventato campione del mondo con la Francia in quel ruolo, so di poterlo impiegare. Boateng ha giocato bene a Lipsia, sicuramente avrà altre opportunità a disposizione". Per Kovac, la Stella Rossa "in trasferta gioca in modo diverso da quando scende in campo a Belgrado", ma possiede "giocatori eccellenti. Dobbiamo limitare il loro possesso palla".