Sport: 'La Pelle Azzurra' corre a Roma

ROMA, 17 SET - AZZURRA, come la maglia che amiamo, che ci unisce nelle vittorie, nel sacrificio, nella consolazione. PELLE, la pelle dei nostri atleti, dei nostri giovani, di qualsiasi colore, impegnati in tutti gli sport, dei campioni del futuro, degli appassionati, di quanti hanno con coraggio e sacrificio trasformato il proprio handicap in un'opportunità. La Pelle Azzurra è un progetto innovativo di inclusione sociale nel quale lo sport è il terreno sul quale lavorare senza differenze né barriere. Un metodo diretto al miglioramento della performance degli atleti, attraverso un lavoro di coaching, di sostegno al perfetto equilibrio mentale ed emotivo totalmente gratuito, grazie alle borse di studio individuali. Un impegno rivolto inizialmente ad oltre un migliaio di atlete e atleti olimpici, paralimpici ed eSporter che sarà presentato il 24 settembre all'Università Lumsa. L'idea rivoluzionaria nasce da due esperti del settore, Sara Haeuptli e Alessandro Melchionna