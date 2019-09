Nuoto: via a Riccione Europei salvamento

ROMA, 17 SET - Ai nastri di partenza gli Europei di nuoto per salvamento. Giovedì è in programma la cerimonia d'apertura dei campionati che si disputeranno a Riccione fino al 30 settembre e ai quali parteciperanno atleti Master (17-20 settembre), nazionali (21-24 settembre) e società di club (27-30 settembre). In occasione della giornata di apertura, la Federnuoto ha organizzato un convegno di approfondimento con molteplici autorità e specialisti di settore sull'importanza di prevenire incidenti in mare, negli specchi d'acqua e sulla diffusione di precetti e strumenti per vivere responsabilmente la stagione estiva e l'ambiente acqua. Il convegno è intitolato 'Lo sport, l'acqua e la prevenzione' e si svolgerà al Palazzo del Turismo alle 14. La giornata di giovedì 19 settembre prevede, dopo la prima parte didattica, la sfilata delle circa 30 nazioni europee e una seconda parte di esercitazioni in mare con inizio alle 17 sulla spiaggia alle spalle di Piazzale Roma.