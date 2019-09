Champions: Tas riduce squalifica Neymar

ROMA, 17 SET - Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha ridotto da tre a due turni la squalifica di Neymar che, dunque, potrà tornare a giocare in Champions già alla terza tornata di partite, martedì 22 ottobre, in Belgio, contro il Club Brugge. In altre parole, l'attaccante del PSG salterà 'solo' i match contro Real Madrid (domani) e Galatasaray (primo ottobre). Il fuoriclasse brasiliano, che sabato al rientro ha segnato un gran gol in rovesciata contro lo Strasburgo nella Ligue 1 al Parco dei Principi, era stato sanzionato dopo che il 6 marzo si era reso protagonista di un commento particolarmente offensivo nei confronti della terna arbitrale che - a suo dire - aveva penalizzato il PSG, contribuendo in modo determinante all'eliminazione dalla Champions contro il Manchester United. In quell'occasione, Neymar non giocò, perché infortunato, ma in seguito su Instagram attaccò duramente l'operato degli arbitri. Il 26 aprile l'Uefa gli ha inflitto tre partite di stop.