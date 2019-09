Calcio: Torino-Lecce 1-2

TORINO, 16 SET - In casa con il Lecce si ferma la corsa del Torino, battuto 1-2 dagli uomini di Fabio Liverani. Nel posticipo della terza giornata di A il Lecce si è portato in vantaggio con Farias al 35', ma al 14' della ripresa ha subito il pareggio su rigore trasformato da Belotti. Mancosu al 28' ha riportato in vantaggio i pugliesi ed il Torino ha così mancato l'aggancio all'Inter, ora capolista solitaria. Finale thrilling con l'arbitro Giua che è andato allo schermo Var quando il 45' della ripresa era trascorso da oltre 10 minuti per un contatto in area giallorossa tra Belotti e Rispoli. Contatto giudicato non falloso ed il Lecce ha così potuto festeggiare la prima vittoria in campionato.