Olsen, quante pressioni in Italia

CAGLIARI, 16 SET - Un anno fa, quando era stato chiamato dalla Roma per sostituire Allison, non ci avrebbe creduto nessuno. Ora Robin Olsen è il portiere del Cagliari. "Sono molto felice di essere qui - ha detto in una conferenza stampa - il Centro sportivo e le strutture mi hanno impressionato, non ho avuto dubbi nell'accettare quando il Cagliari si è mostrato interessato a me. Qui hanno giocato grandi portieri, io voglio dare il massimo per farmi apprezzare e ottenere risultati importanti assieme ai compagni". "In Italia - ha osservato l'ex romanista - ci sono molte più pressioni rispetto a quando giocavo in Danimarca, nel Copenaghen. Il gioco è diverso, credo che l'esperienza di Roma e in generale essere da oltre un anno qui mi stia aiutando parecchio. Adesso devo lavorare al meglio per ottenere il massimo con il Cagliari".