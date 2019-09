Giampaolo, il derby non è una guerra

MILANO, 16 SET - "Il derby di per sé è importante e divertente. Non si va in guerra, ma a giocare una partita di calcio". Marco Giampaolo, ai microfoni di Milan Tv, pensa già al derby di sabato sera contro l'Inter dopo i tre punti incassati contro il Verona: "Il Milan cercherà di fare la sua partita e fare il Milan. Ai ragazzi dico sempre che bisogna aver rispetto per tutti, sia che si giochi contro la prima o contro l'ultima in classifica. E il rispetto lo si dà in base a come prepari la partita in settimana. Ci son tanti aspetti che dobbiamo migliorare, ma è normale e giusto che sia così. Squadre perfette non ce ne sono e mai ce ne saranno. Dobbiamo lavorare per migliorare i dettagli, ma la squadra ha la volontà di fare le cose per bene. Contro il Verona la squadra non ha sbagliato l'approccio mentale e fisico, abbiamo però fatto qualche errore tattico o tecnico".