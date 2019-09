Basket: Bucchi, salvare Virtus è sfida

ROMA, 16 SET - "Salvare Roma è sicuramente difficile ma, quando ho accettato questa offerta, era il giorno del mio compleanno e non ci ho pensato neanche 20 secondi. Roma è Roma, d'istinto ho accettato questa nuova sfida. Ne sento il peso ma anche la grande passione e la voglia di cominciare questa stagione. Sarà difficile ma io ci credo". Ne è certo il coach della Virtus Roma, Pierluigi Bucchi, al Media day di presentazione della Virtus Roma di basket. "Roma deve restare a lungo al vertice del basket nazionale - aggiunge Bucchi -. La squadra è stata fatta per consolidare posizione in campionato e non è scontato, perché siamo neopromossi. Un passo alla volta per conquistare la salvezza. Non sarà semplice in un campionato così competitivo. Arriveremo pronti per la sfida di Bologna". Contestualmente, il responsabile marketing della Virtus, Nicola Tolomei, ha illustrato tutti i progetti volti a sensibilizzare i tifosi per tornare a riempire il palazzetto. Tra queste la campagna di abbonamenti 'AmoRoma Tifo Virtus'.