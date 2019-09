Ancelotti: Con Liverpool test eccitante

NAPOLI, 16 SET - "L'obiettivo è passare il turno, cominciamo contro campioni d'Europa che sono a punteggio pieno in Premier: sono favoriti e sarà un test difficile, ma molto eccitante". Così Carlo Ancelotti presenta la sfida di domani in Champions. "Il Liverpool - ha spiegato, ricordando l'1-0 della passata stagione per il Napoli - è cresciuto, vincere gli ha dato certezze e gioca a memoria. Ma è cresciuto anche il Napoli, che ha più qualità. Credo sarà una partita dello stesso livello emozionale della passata stagione: ci auguriamo con lo stesso risultato".