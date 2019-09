Tv: bene l'esordio di 90mo Minuto

ROMA, 16 SET - Buon esordio per 90mo Minuto, la storica trasmissione della Rai sul massimo campionato di calcio, che ieri ha sfiorato il milione di telespettatori (930 mila), con uno share del 6,24%. Molto bene anche la 'tribuna', con il 6,10 per cento di share e un totale di 759 mila telspettatori. La trasmissione quest'anno è condotta da Simona Rolandi e dal vicedirettore di Raisport, Enrico Varriale; la ct della Nazionale femminile di calcio, Milena Bertolini, e l'ex bomber campione del mondo nel 2006 a Berlino, Luca Toni, sono gli ospiti fissi. "Siamo soddisfatti dell'esordio, ma contiamo di migliorare molto - ha detto il vicedirettore di Raisport, Enrico Varriale -: quella di ieri è stata una sorta di prova generale, in una domenica pomeriggio in cui non c'erano grandi partite; peraltro eravamo 'coperti' dal posticipo Roma-Sassuolo". "Bene, comunque, il parterre degli ospiti e l'attenzione rivolta al calcio femminile, con particolare riguardo agli interventi del ct delle azzurre, Milena Bertolini", ha concluso Varriale.