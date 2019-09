Borzov, sport sia indipendente

ROMA, 16 SET - "Il Ciò è una grande famiglia, ogni comitato nazionale ha chiesto di farne parte e quindi ha promesso di seguire le regole. La principale è che ogni comitato olimpico è un'organizzazione indipendente. Deve essere aperto per i rapporti con la società e la politica però indipendente". Lo dice il membro Cio e olimpionico dell'atletica Valerij Borzov, intervenendo sulla querelle tra Coni e politica in merito alla riforma dello sport. "Ci sono stati già precedenti - aggiunge Borzov a margine della presentazione del suo libro 'Il grande sprint' al salone d'onore del Coni - di un comitato finito pesantemente sotto l'influenza della politica. In questi casi quei comitati sono stati squalificati dal Cio".