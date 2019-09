Golf, Molinari torna nella Top 10

ROMA, 16 SET - In vista del BMW PGA Championship (19-22 settembre), dove cercherà una storica doppietta, Francesco Molinari torna nella Top 10 mondiale del golf. L'azzurro, senza nemmeno giocare, guadagna due posizioni e passa dalla undicesima alla nona piazza (6.0677). Il crollo di Bryson DeChambeau (ora undicesimo) nel The Greenbrier (primo torneo 2019-2020 del PGA Tour) e gli effetti e i criteri del world ranking, hanno permesso all'azzurro di ritornare tra i migliori dieci player superando anche un altro americano, Xander Schauffele (adesso decimo). "Laser Frankie" si è portato così alle spalle di Tiger Woods, ottavo con 6.2572 punti. A Wentworth, in Inghilterra, nel cosiddetto quinto Major del golf, "Chicco" Molinari punta una nuova impresa per provare ad avvicinare la Top 5.