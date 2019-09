The Greenbrier, sogno Niemann è realtà

ROMA, 16 SET - Il sogno di Joaquin Niemann è realtà. Il 20enne di Santiago del Cile vince in America il "The Greenbrier" e festeggia il primo titolo in carriera sul PGA Tour. Già numero uno dei dilettanti e professionista dal 2018, Niemann è il primo giocatore nella storia del Cile a conquistare un trofeo sul massimo circuito statunitense. A White Sulphur Springs (Virginia Occidentale), nel primo torneo 2019-2020 del PGA Tour, con un parziale finale di 64 (-6) su un totale di 259 (-21) colpi, ha superato nettamente la concorrenza dell'americano Tom Hoge, secondo con 265 (-15). Terzo posto (266, -14) per altri quattro statunitensi: Brian Harman, Harris English, Nate Lashley e Richy Werenski. E ora Niemann punta ad avere un posto in squadra, nel Team Internazionale di Ernie Els, alla prossima Presidents Cup in programma a dicembre a Melbourne. "Sarebbe davvero un sogno - ammette il cileno - e questa vittoria potrebbe aiutarmi a coronarlo".