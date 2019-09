Ciclismo: lista premondiali, c'è Nibali

LEGNANO (MILANO), 15 SET - C'è anche Vincenzo Nibali nella prima lista dei 16 convocati per i Mondiali di ciclismo, in programma dal 22 al 29 settembre nello Yorkshire. L'annuncio è stato dato dal ct Davide Cassani nella conferenza stampa dopo la Coppa Bernocchi vinta da Bauhaus. "Ho bisogno di altre risposte - le parole del ct -, aspetterò la conclusione delle gare italiane per definire la lista degli otto". Gli altri preallertati sono: Davide Ballerini, Alberto Bettiol, Davide Cimolai, Damiano Caruso, Dario Cataldo, Sonny Colbrelli, Fabio Felline, Davide Formolo, Gianni Moscon, Daniel Oss, Salvatore Puccio, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Andrea Vendrame e Giovanni Visconti. Edoardo Affini e Filippo Ganna parteciperanno invece alla cronometro. Elia Viviani sarà il leader della Team Relay. La Nazionale gareggerà con una maglia dedicata a Felice Gimondi, con il motto ''Non mollare fino alla fine''. La maglia rosa è stata svelata alla presenza di Norma Gimondi, la figlia del fuoriclasse bergamasco scomparso il 16 agosto.