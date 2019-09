Golf: KLM Open,Garcia vince a fotofinish

ROMA, 15 SET - Sergio Garcia rispetta le previsioni della vigilia e vince in volata la 100/a edizione del KLM Open di golf, torneo dell'European Tour. Ad Amsterdam lo spagnolo realizza la sedicesima impresa in carriera sul massimo circuito continentale superando, con 270 (-18) colpi, la concorrenza del danese Nicolai Hojgaard, 2/o con 271 (-17). Terzo posto per il britannico Matt Wallace (273, -15). In Olanda bel finale di Edoardo Molinari, 21/o (280, -8) davanti a Nino Bertasio, 49/o (285, -3). In vista del BMW PGA Championship, il cosiddetto quinto Major del golf, è questo il biglietto da visita di Garcia che, a Wentworth (19-22 settembre), si prepara ad affrontare i big europei e mondiali. Tra questi anche Francesco Molinari che, dopo l'exploit del 2018, darà l'assalto a uno storico bis.