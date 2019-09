San Marino: Espargarò, poco grip Aprilia

ROMA, 15 SET - Dodicesimo posto e quattro punti iridati per Aleix Espargaró e l'Aprilia nel Gp di San Marino classe MotoGp. Un risultato che rispecchia le difficoltà della moto di Noale sul circuito di Misano. Scattato dalla 15/a posizione in griglia, lo spagnolo ha potuto recuperare girando con regolarità e grazie anche alle cadute di alcuni piloti che lo precedevano ma è solo riuscito ad avvicinare i piloti in lotta per la top ten. "E' stata una gara difficile. Sapevo che avrei sofferto - ha dichiarato Espargarò -, l'aderenza era estremamente bassa e in queste condizioni non riusciamo a dare il meglio. In più non sono partito benissimo, perdendo subito un paio di posizioni che ho cercato di recuperare nei primi giri. Una volta ripreso Zarco, il mio obiettivo era di superarlo ma pur recuperando in frenata, l'accelerazione non mi consentiva di tenere un ritmo superiore al suo". Niente gara per Andrea Iannone, dichiarato "unfit" dopo le cadute di sabato. Ora deve recuperare entro venerdì in vista della gara di Aragon.