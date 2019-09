Basket:Spagna campione,95-75 a Argentina

ROMA, 15 SET - La Spagna del ct Sergio Scariolo ha vinto i Mondiali di basket battendo in finale a Pechino l'Argentina per 95-75. Per il tecnico bresciano il 2019 è quindi l'anno d'oro, visto che aveva già vinto, da vice-allenatore, l'anello di campione Nba con i Toronto Raptors, così come il centro della sua squadra Marc Gasol.