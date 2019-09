Torino: Mazzarri, con Lecce non scontato

TORINO, 15 SET - "Il Lecce è una squadra ben organizzata che gioca bene e a memoria già da tempo. Verrà qui a giocarsela, quindi dobbiamo stare molto attenti a valutare i vari pericoli. Dobbiamo far vedere che siamo cresciuti, specie con squadre che sulla carta sembrano più abbordabili. Abbiamo tutto da perdere, è lì che sta il salto di qualità". Così il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, alla vigilia della gara casalinga con i pugliesi, posticipo della terza giornata di campionato a cui i granata arrivano a punteggio pieno. "Partite scontate non ce ne sono. Sapete quanti errori abbiamo fatto, chiederò ai miei giocatori una prova di carattere", osserva Mazzarri, che ringrazia i tifosi per gli abbonamenti, 12.100, record degli ultimi dieci anni. "Una cosa bellissima, lo scorso anno abbiamo iniziato a volare proprio quando il connubio con il pubblico si è rafforzato. "I ragazzi hanno bisogno di sentire i tifosi vicini e già domani - è il suo auspicio - spero di trovare un Grande Torino caldissimo".