Champions:Brych arbitra Napoli-Liverpool

ROMA, 15 SET - Sarà il tedesco Felix Brych ad arbitrare martedì sera al San Paolo, Napoli-Liverpool, valido per la prima giornata del Gruppo E di Champions League. Per Inter-Slavia Praga, in programma sempre martedì 17 a San Siro alle 18.55 e valida per il Gruppo F, l'Uefa ha scelto il francese Ruddy Buquet.