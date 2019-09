'Manita' del Barcellona al Valencia

ROMA, 14 SET - Cinquina del Barcellona nel Camp Nou contro il Valencia del nuovo allenatore Albert Celades, che in settimana ha preso il posto di Marcelino. I blaugrana, nel match della 4/a giornata, si sono imposti per 5-2, sbloccando il punteggio dopo soli 2' con il sedicenne Fati (per lui secondo centro in tre presenze), su assist di De Jong. Lo stesso olandesino al 7' ha firmato il raddoppio, ma Gameiro per gli ospiti ha dimezzato al 27'. Nella ripresa Piqué dopo 6' firma il 3-1, quindi entra Suarez e realizza una doppietta, fra il 16' e il 37'. Chiude Maxi Gomez al 47', su assist di Cheryshev. Il Barcellona si porta a 7 punti e va a -2 dall'Atletico Madrid, oggi sconfitto a San Sebastian dalla Real Sociedad. Fra i campioni di Spagna e i 'colchoneros' ci sono però il Real Madrid e l'Athletic Bilbao che di punti ne hanno 8.