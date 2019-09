Bayern frena, 4-0 Dortmund al Leverkusen

ROMA, 14 SET - Il Bayern Monaco frena e si fa imporre il pari (1-1) a Lipsia nella 4/a giornata di Bundesliga. La squadra del croato Niko Kovac era passata in vantaggio dopo soli 3' grazie al solito Robert Lewandowski, servito da Thomas Mueller, ma si è fatta raggiungere al 48' del primo tempo da un rigore trasformato da Forsberg. Alle 15,30 il Borussia Dortmund, principale rivale dei bavaresi, aveva travolto per 4-0 il Bayer Leverkusen, avversario della Juve in Champions. La squadra di Lucien Favre ha sbloccato il risultato dopo 28' con lo spagnolo Paco Alcacer, ha raddoppiato al 5' della ripresa con Marco Reus, ha calato il tris al 38' grazie a Raphael Guerreiro, quindi ancora Reus al 45' ha chiuso il poker. In classifica guida il Lipsia con 10 punti, Borussia Dortmund a 9 e Bayern Monaco a 8, a braccetto con il Wolfsburg, che ieri sera è stato fermato sull'1-1 sul campo del Fortuna Duesseldorf.