City frana, sconfitto dal Norwich 3-2

ROMA, 14 SET - Clamoroso sul terreno di Carrow Road, a Norwich, dove la squadra allenata da Daniel Farke, neopromossa nella Premier League, ha battuto i campioni in carica del Manchester City allenato da Pep Guardiola per 3-2. I padroni di casa in 28' erano già sul 2-0, grazie ai gol di McLean al 18' e Cantwell appunto al 28'. Sergio Aguero, prima del riposo ha realizzato il gol della bandiera, su assist di Bernardo Silva, ma nella ripresa il Norwich è andato nuovamente in gol con il centravanti finlandese Pukki al 5'. Inutile, al 43', la rete di Rodri, servito da Gabriel Gesus. Il Manchester City resta fermo a 10 punti, il Liverpool - oggi vittorioso - è già a +5 dopo 5 giornate.