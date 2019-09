Taekwondo: GP Chiba, bronzo Dell'Aquila

ROMA, 14 SET - L'azzurro Vito Dell'Aquila (-58 kg) conquista la medaglia di bronzo e avanza ancora nel ranking olimpico valido per la qualificazione diretta a Tokyo 2020. Un bellissimo Grand Prix per l'atleta tricolore, fermato solo in semifinale (6-12 il punteggio alla fine dei 3 round) dal n.2 del ranking olimpico e campione del mondo in carica: il coreano Jun Jang. Negli incontri precedenti, Dell'Aquila aveva superato il nigeriano Mahamadou Amadou per 22-2, il tailandese Ramnarong Sawekwiharee (ritirato al primo round mentre Vito vinceva 17-5) e ai quarti di finale il numero 3 del ranking Tortosa Cabrera per 12-10. Nella stessa giornata, Daniela Rotolo (-67 kg) è stata sconfitta 5 a 1, al primo incontro, dalla spagnola Cecilia Burgos Castro. Ieri Laura Giacomini e Maristella Smiraglia sono state elimitate al primo turno da Pan Gao (Cina) e Briseida Costa (Messico). Domani sarà il turno di Simone Alessio e Roberto Botta.