Al PSG basta un gol del redivivo Neymar

ROMA, 14 SET - Quarta vittoria in cinque partite di Ligue 1 per il Paris Saint-Germain, che si porta momentaneamente da solo in vetta (12 punti) ma ha dovuto faticare più del dovuto per piegare al Parco dei Principi la resistenza dello Strasburgo. Ha deciso il match (1-0) la rete di Neymar al 47' della ripresa, su cross dalla sinistra di Diallo. Splendida la prodezza del brasiliano, con una rovesciata spalle alla porta che ha mandato il pallone a rimbalzare sul palo e quindi oltre la linea bianca. E' stata la partita d'esordio di Mauro Icardi con la maglia della squadra parigina: l'ex interista ha pure provato, ma senza successo, a trovare la strada del gol nel finale, ma il portiere Sels non si è fatto sorprendere. L'argentino è stato mandato in campo dall'allenatore tedesco Thomas Tuchel al 18' della ripresa, al posto di Choupo Moting che, inizialmente, aveva affiancato in attacco l'altro argentino Di Maria e lo stesso Neymar.