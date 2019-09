Sarri, "non meritavamo di vincere"

FIRENZE, 14 SET - "Non meritavamo di vincere questa partita. E' stata una gara sofferta, per molti motivi". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, in sala stampa, al termine della gara pareggiata contro la Fiorentina. Sugli infortunati "la sensazione è che Douglas Costa abbia un problema di entità superiore rispetto a Pjanic. Danilo è recuperabile, Pjanic da valutare mentre Douglas Costa, a sensazione, resterà fuori qualche partita". "E' stata una partita non di alto livello dal punto di vista tecnico, situazione complicatissima con tutte le sostituzioni usate per infortuni, tre cambi con giocatori freschi sarebbero stati importanti - aveva spiegato Sarri in precedenza a Sky Sport -. Dobbiamo crescere molto dal punto di vista qualitativo e tattico, anche un aspetto fisico che abbiamo pagato. Adesso giocare alle 15.00 o alle 20.45 cambia, non siamo stati bravi a portare la partita sul pulito".