Vuelta: tris per Pogacar e festa Roglic

ROMA, 14 SET - Tadej Pogacar, in 5h16'40", ha vinto per distacco la 20/a e penultima tappa della 74/a Vuelta di Spagna di ciclismo, da Arenas de San Pedro a Plataforma de Gredos, lunga 190,4 chilometri. Per il giovane sloveno è il terzo successo nella corsa a tappe spagnola di quest'anno. L'altro sloveno Primoz Roglic ha messo le mani sul successo finale prima della 'passerella' finale in programma domani da Fuenlabrada a Madrid, su un percorso di 106,6 chilometri. Sul podio Alejandro Valverde, secondo, e lo stesso Pogacar, terzo.