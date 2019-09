Real rischia col Levante,3-2 al Bernabeu

ROMA, 14 SET - Prima vittoria stagionale al Bernabeu per il Real Madrid, che batte 3-2 il Levante in un incontro della quarta giornata della Liga che si rivela più insidioso del previsto per i padroni di casa. In vantaggio 3-0 al 45' grazie ad una doppietta di Benzema e ad un gol di Casemiro, la squadra di Zinedine Zidane subisce nella ripresa la reazione degli ospiti, che accorciano con le reti di Mayoral e Melero e sfiorano il clamoroso pareggio nel recupero ma Courtouis si oppone salvando il risultato. Il pubblico può festeggiare così anche l'esordio in bianco di Eden Hazard, che sostituisce Casemiro e gioca una mezzoretta con buoni spunti, anche se nel momento peggiore per i suoi. Con otto punti, il Real raggiunge momentaneamente l'Athletic al secondo posto, mentre la capolista Atletico gioca più tardi in casa della Real Sociedad.