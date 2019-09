Genoa: Andreazzoli, Atalanta banco prova

GENOVA, 14 SET - "L'Atalanta? E' una squadra forte, questo confronto ci darà la misura di quello che siamo". Lo afferma il tecnico del Genoa, Aurelio Andreazzoli alla vigilia della sfida (ore 12,30) alla squadra dell'ex guida rossoblù Gasperini, la seconda consecutiva in casa, che arriva dopo una partenza sprint del Grifone segnata dal pareggio con la Roma e la vittoria sulla Fiorentina. "Arriviamo vogliosi di dimostrare se quanto abbiamo fatto possiamo migliorarlo. L'analisi della gara con la Fiorentina ci ha detto che possiamo migliorare molto". Sul Genoa l'incognita delle condizioni dei nazionali, ma Andreazzoli tranquillizza: "Stanno bene, hanno recuperato", dice riferendosi agli ultimi tornati, Romero e Kouamè, ma vale anche per gli altri. Il Genoa sarà al completo (fuori solo Sturaro). "Non vedo nessuna necessità di fare turn over, purtroppo non abbiamo il problema delle Coppe, anche se in futuro speriamo di poterlo avere".