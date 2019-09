Giro (FI) "no a commissariamento Coni"

ROMA, 14 SET - "Basta attacchi a Malagò" e "no al commissariamento del Coni". Così in una nota il senatore di FI Francesco Giro, componente della commissione cultura e sport, secondo il quale Malagò sulla legge di riforma dello sport è sempre stata "chiaro". A luglio - dice Giro - "ci aveva praticamente diffidato a viso aperto, senza alcuna reticenza e ipocrisia, dal proseguire su una strada che lui considerava totalmente sbagliata. In quella sede, aveva persino precisato che parlava non solo come presidente del Coni ma come membro del Cio. Più chiaro di così. Persino il relatore della legge, il sen.Barbaro, ammise serenamente che qualche problema di merito esisteva. Allora si può discutere di tutto e su tutti ma non accusare Malagò di ambiguità e di aver agito nell'ombra. Tutt' altro. Anzi eravamo un pò tutti sorpresi dalla sua spavalderia che tuttavia denota una buona dose di coraggio e di gagliardia".