Milan: Giampaolo, bicchiere mezzo pieno

MILANO, 14 SET - "Vedo il bicchiere mezzo pieno e lavoreremo ancora per riempirlo. Ci siamo allenati bene, il tempo metterà a posto le cose e io sono fiducioso per l'atteggiamento dei ragazzi". L'allenatore del Milan, Marco Giampaolo, alla vigilia della trasferta a Verona, è ottimista e fa i complimenti al gruppo per la 'dedizione'. "Dopo 70 giorni di lavoro mi piace l'attaccamento della squadra - spiega il tecnico -. Ne alleno 21 escludendo i portieri e sono tutti dentro nel modo di fare le cose, dentro l'idea. Mostrano dedizione e senso di responsabilità. Ci sono tanti dettagli da sistemare ma vedo un Milan partecipe. Devo rendere il Milan riconoscibile, forte nelle due fasi, non solo in una e trovare gli equilibri. Non è cambiato nulla dall' inizio: il mio slogan è sempre testa alta e giocare a calcio".