Gasperini, Atalanta pronta per Champions

BERGAMO, 14 SET - "La Champions con l'Atalanta ha un sapore diverso da quella con l'Inter, perché ce la siamo conquistata tutti insieme sul campo". Alla vigilia della trasferta di campionato col Genoa, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, abbozza un confronto tra l'esperienza nella regine delle coppe durata otto anni fa solo la partita persa in casa col Trabzonspor. "Quella fu una parentesi, questa è una grande sfida che come squadra ci coinvolge tutti: siamo pronti - spiega il tecnico nerazzurro, che mercoledì prossimo guiderà i suoi a Zagabria contro la Dinamo -. Giochiamo con i numeri uno dei rispettivi Paesi: la soluzione migliore è affrontare partita per partita. Sono convinto che se facciamo bene in campionato, allora di conseguenza renderemo anche in coppa. I ragazzi ci sono, hanno solo bisogno di iniziare la competizione".