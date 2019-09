Cagliari a caccia punti, pesano assenze

CAGLIARI, 14 SET - Due sconfitte di fila e Cagliari ancora a zero punti. Con tre giocatori fondamentali in meno: alle assenze di Cragno e Pavoletti ora si aggiunge il forfait di Nainggolan. "Noi dobbiamo contare solo su noi stessi, bisogna mettere in campo la rabbia giusta e fare una gara perfetta perchè dobbiamo avere grande rispetto per il Parma - avverte il tecnico Rolando Maran nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ripeto, dipende solo da noi: serve la nostra personalità". L'allenatore non sembra preoccupato. "La squadra ha lavorato bene, sono sicuro che la prestazione ci sarà - assicura - è normale che in una squadra che sta cercando di trovare i giusti equilibri, infortuni e contrattempi non aiutano. Noi dobbiamo andare oltre le difficoltà: la squadra si è rinnovata, dobbiamo trovare subito la quadratura. Certo, se guardo la partita con l'Atalanta dell'anno scorso mi rendo conto che sono rimasti solo tre giocatori".