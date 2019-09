Mondiali basket, Usa al 7/o posto

ROMA, 14 SET - Si chiude con un umiliante settimo posto, il peggiore della storia della nazionale statunitense ad un Mondiale di basket, l'avventura in Cina di Team Usa guidato da Gregg Popovich. Nella partita finale, la squadra che aveva attraversato l'oceano con i favori del pronostico per la conquista della medaglia d'oro si è imposta per 87-74 sulla Polonia, che invece ha ottenuto il miglioro risultato di sempre in un torneo iridato.