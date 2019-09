Serie A, Juve Inter e Napoli a segno

ROMA, 13 SET - Torna la Serie A, e per le prime della classe il terzo turno è all'insegna dei successi. I quotisti di Plantewin365 fissano la vittoria della Juve a Firenze a 1,70, quella per tre punti in casa dell'Inter con l'Udinese a 1,31 e, ancora più bassa, quella per la vittoria del Napoli contro la Sampdoria: 1,25. Per i viola e la Samp c'è qualche tifoso che si affida al segno X. La quota per i pareggi di Fiorentina-Juventus è data a 3,65, quella di Napoli-Sampdoria a 6,25. Lautaro Martinez è fra i papabili migliori marcatori del turno: quota 2,00 per una sua rete, quota 4,50 se sarà proprio un suo gol a sbloccare la sfida con i friulani. L'altro exploit spetta a Cristiano Ronaldo, quotato 3,85 come primo marcatore, quota identica per una sua doppietta. L'Atalanta è favorita col Genoa (Planetwin365 quota 2,11 per il segno 2 e 3,49 per l'1). Orientamento che rispecchia anche la scelta dei tifosi: 45% vittoria Atalanta, mentre il restante 55% si divide quasi a pari merito tra vittoria Genoa (27%) e pareggio (28%).