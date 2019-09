Barelli, Malagò? clima non aiuta sport

ROMA, 13 SET - "Questo clima certo non favorisce lo sport in Italia e non fa bene alle federazioni". Paolo Barelli, presidente della federnuoto, interviene così - parlando al telefono con l'ANSA - sulla vicenda delle lettere inviate al Cio dal Coni circa i rapporti con il governo. "La legge delega sullo sport tradisce la carta olimpica? Il punto è questo - ha aggiunto Barelli, da sempre tra i maggiori oppositori di Malagò -, ma abbiamo autorevoli membri Cio italiani, chiariscano la vicenda. Venga detto se la legge infrange la carta olimpica oppure no".