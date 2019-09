Motogp, Vinales vola nelle libere

ROMA, 13 SET - Il pilota della Yamaha Maverick Vinales è stato il più veloce nelle prove libere in vista del gran premio di Motogp di San Marino, in programma domenica sul circuito di Misano Adriatico. Nella classifica combinata fra le libere del mattino e del primo pomeriggio, lo spagnolo è stato il più veloce, precedendo il francese Fabio Quartararo e poi il campione del mondo Marc Marquez e Valentino Rossi. Vinales ha fermato il cronometro nel tempo di 1:32.775, ad appena 57 millesimi si è fermato Quartararo. Per Marquez un distacco di 396 millesimi e di 695 per il Dottore. Settimo tempo per Danilo Petrucci a 953 millesimi dal battistrada, ottavo per Andrea Dovizoso che accusa un ritardo di oltre un secondo. Buona prova di Franco Morbidelli, quinto miglior tempo combinato a 749 millesimi da Vinales. Dominio Yamaha in questa giornata di prove libere, con 4 moto nei primi cinque migliori tempi.