Sarri "Higuain si allena bene e gioca"

TORINO, 13 SET - "Higuain non gioca perché è un mio uomo di fiducia, ma è tutto frutto dell'allenamento: sono scelte logiche". Sarri coccola il 'Pipita' e il suo approccio al lavoro, emerso nei primi due mesi di allenamento alla Juventus. "Mandzukic probabilmente mi ha fatto vedere qualcosa di meno e ho scelto Gonzalo - ha proseguito il tecnico bianconero -. I rapporti di fiducia non c'entrano, al Chelsea nell'ultimo periodo giocava Giroud, ad esempio, e non lui. Ho rivisto l'Higuain di 2-3 anni fa".