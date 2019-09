Sarri, bello partire da Firenze

TORINO, 13 SET - "Non lo considero un esordio, perché le altre partite le ho vissute da partecipe, anche se la delega nei confronti dello staff è stata ampia. Certo però che ricominciare in panchina a 15' da casa mia mi fa estremamente piacere". Così Maurizio Sarri, alla vigilia di Fiorentina-Juventus, la sua prima sulla panchina bianconera in campionato. "I dottori - ha spiegato il tecnico bianconero - hanno preferito tenermi fuori e non farmi vivere stress eccessivi per paura di qualche ricaduta, ma sono sempre stato coinvolto nella preparazione della partita".