Cio "Malagò non chiese di punire Italia"

ROMA, 13 SET - "Non è vero che Malagò ha chiesto di punire l'Italia". Un portavoce del Cio nega all'ANSA che il presidente del Coni abbia sollecitato, in una delle due lettere inviate sui rapporti con il governo, una punizione per il proprio Paese come denuncia in prima pagina il quotidiano 'La Repubblica". Alla domanda su cosa pensi il Cio della controversia tra il passato governo e il Coni in Italia, il portavoce ha replicato "la nostra posizione è molto chiara ed è stata spiegata in una lettera che è già stata resa pubblica".