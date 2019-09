Juve: Sarri 'dura, ma meglio stop prima"

TORINO, 13 SET - "Non è stato semplice rimanere fuori, per un tecnico allenare e andare in panchina è la vita. E' stato pesante, ma lo staff medico mi ha fatto capire che era meglio fare un passo indietro prima piuttosto che farlo più lungo dopo". Così Maurizio Sarri, nella sua prima conferenza stampa dopo lo stop forzato per la polmonite. "Ringrazio lo staff medico che mi ha coccolato per 20 giorni - prosegue il tecnico - Ho accettato consapevole che il mio staff stava andando avanti alla grande in campo e in panchina".