Sport e salute, Malagò replica a Binaghi

ROMA, 13 SET - "Mi auguro che la Sport e Salute che sta parlando ora con Angelo Binaghi per le fideiussioni alla Fit per gli Atp Finals di Torino, non sia la stessa che adesso si sta occupando dei contributi pubblici alle federazioni. Altrimenti sarebbe il primo grave conflitto di interesse". È quanto si domanda il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento al salone d'onore.