Moto: San Marino,a Quartararo 1/e libere

ROMA, 13 SET - Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) con il tempo di 1'33"153 è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio di San Marino in programma domenica sul circuito di Misano. Secondo crono, con un ritardo di 0.376, per il leader del motomondiale Marc Marquez (Honda), terzo tempo per la Yamaha di Maverick Vinales, quarta la Ducati di Michele Pirro davanti ai fratelli Aleix e Pol Espargaro su Aprilia e KTM. L'idolo di casa Valentino Rossi (Yamaha) ha fatto segnare il nono tempo mentre Andrea Dovizioso (Ducati) è undicesimo. La seconda sessione di prove libere è in programma dalle 14.05.