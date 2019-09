Tennis: Clijsters annuncia il ritorno

ROMA, 12 SET - Sette anni fa il ritiro, ma adesso ci vuole riprovare. Kim Clijsters, ex reginetta del tennis mondiale, a 36 anni, mamma di tre bambini, tornerà in campo: lo ha annunciato la stessa campionessa belga sui social, dicendo che si è rimessa al lavoro per poter rientrare nel circuito Wta nel 2020. "E' una sfida per, mi mancano le emozioni del campo - le parole della tennista, che aveva detto addio all'attività agonistica dopo gli Us Open del 2012 - amo ancora giocare a tennis. La passione è ancora tutta lì: la domanda è se sono ancora in grado di giocare ai livelli che voglio. Non sento di dover dimostrare nulla, è una sfida con me stessa e voglio tornare a essere forte. Questa è la mia 'maratona', ci voglio provare".