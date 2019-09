Rigoni, spero di esordire con un gol

GENOVA, 12 SET - "Il mio obiettivo? Fare tanti gol, anzi spero di debuttare con una rete...". Ha le idee chiare l'esterno offensivo della Sampdoria Emiliano Rigoni che la Sampdoria ha prelevato dallo Zenit nell'ultimo giorno di mercato in prestito con obbligo di riscatto che diventerà automatico alla quindicesima presenza. Il 26enne spiega anche la ricetta per mettere in difficoltà il Napoli, prossimo avversario dei blucerchiati: "Sono molto felice di giocare una partita importante contro un grande avversario. Speriamo di risorgere, sarebbe un bel segnale che siamo tornati sui binari giusti dopo un inizio difficile. Servirà giocare con la giusta tensione, bisogna essere aggressivi e non lasciare spazi, servirà tanta intensità".