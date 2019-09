Pallavolo:Europei, Italia-Portogallo 3-0

ROMA, 12 SET - Esordio con vittoria per gli azzurri ai campionati europei di pallavolo in corso in Francia. L'Italia ha infatti superato il Portogallo 3-0 (25-21, 25-10, 25-22) nel match disputato a Montpellier. Azzurri nuovamente in campo domani contro la Grecia (diretta Rai 3 e DAZN alle ore 20.45).