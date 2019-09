Moto: Dovizioso "mi sento pronto"

ROMA, 12 SET - "Mi sono allenato, sto bene, mi sento pronto". Andrea Dovizioso è tranquillo in vista del rientro in gara a Misano dopo il brutto volo di Silverstone e lo conferma nella conferenza stampa piloti del Gp di San Marino. "Ricordo tutto dell'incidente, dopo mezz'ora mi è tornata la memoria. Mi sono arrabbiato moltissimo quando ho capito che non avevo commesso io un errore, poi mi sono tranquillizzato e piano piano è tornato tutto nella norma", ha dichiarato il pilota della Ducati. Vincitore l'anno scorso a Misano davanti a Marc Marquez, Dovizioso non fa proclami in vista della gara: "Mi sento bene, abbiamo lavorato molto dopo Silverstone ed è stato importante svolgere i test qui. Sensazioni non perfette, ma era importante fare giri. Dobbiamo vedere che grip riusciremo a trovare, nei test era differente rispetto all'anno scorso".