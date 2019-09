Torna "90' minuto", in campo Bertolini

ROMA, 12 SET - La ripartenza del campionato segnerà domenica l'esordio stagionale della programmazione pomeridiana di Rai Sport dedicata al calcio, con tante novità e due big in campo come Milena Bertolini e Luca Toni. La ct e il campione del mondo faranno parte, con Gianni Cerqueti e Gianfranco Teotino, del tavolo di opinionisti di '90° minuto' coordinato dal vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, che con Simona Rolandi condurrà la trasmissione al via alle 18.15, dopo il Tg Sport delle 18. Ad aprire le danze, come primo appuntamento post partite, sarà i"A tutta rete", condotto da Marco Lollobrigida. "Dopo il Tg Sport, partirà '90° minuto' - spiega Varriale - un talk show dedicato anche alla B e al calcio femminile. Potremo godere dell'esperienza e della 'scienza' di Bertolini e Toni per avere spunti di discussione. Cercheremo di raccontare la giornata in modo diverso", sottolinea Varriale. Dalle 19 alle 19.30 il 'classico' "90° minuto", con tutti i gol della serie A. Non mancherà la Var, con Tiziano Pieri.